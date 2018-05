Een moment in Charleroi Onze columnist 12 mei 2018

De voorsprong was tot één punt geslonken. Standard had in het Astridpark gewonnen en had, na een nederlaag van Club Brugge in Charleroi, zondag op kop kunnen komen. Op het hoogtepunt van de 'crisis' waarin zijn ploeg zich bevond, zette trainer Leko spelmaker Vanaken op de bank. Vreemd medicijn. Charleroi kwam met 1-0 voor, de 'crisis' werd crisis.

