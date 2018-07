Een man met een plan: condooms, glijmiddel én kousen gestolen 14 juli 2018

In de Carrefour van Kessel-Lo was er donderdagavond een winkeldief met romantische plannen aan de slag. Het personeel betrapte een 48-jarige man uit Elsene er met een tas vol condooms en glijmiddel, die hij voorbij een poortje achter de kassa trachtte te schuiven. De man probeerde ook nog vier elektrische tandenborstels en een paar kousen te stelen. Hij werd gedagvaard in snelrecht en zal in augustus voor de rechter moeten komen. (ADPW)