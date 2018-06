Een malse, sappige 'bietstuk' 20 juni 2018

Bleu, saignant, à point of bien cuit? De vegetarische Vivera-steak die sinds gisteren bij Carrefour te koop is, valt qua looks en textuur nauwelijks te onderscheiden van een échte biefstuk. In een filmpje dat gisteren vlot gedeeld werd op sociale media druipt het sap uit de malse brok...soja. "Het is de rode biet die het 'm doet", verklapt woordvoerder Baptiste van Outryve. "Die zorgt niet alleen voor de mooie kleur, maar ook voor het kookvocht en de jus zoals bij echt vlees." Met de Vivera-steak mikt Carrefour op de groeiende groep flexitariërs. De 'bietstuk' kost 3,49 euro voor twee porties van 100 gram. (YDS)

