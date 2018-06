Een maand lang shoppen Sofie heeft studentenjob van het jaar beet 07 juni 2018

00u00 0

Sofie van Hooydonk (23) uit Schilde heeft de studentenjob van het jaar beet. Vier weken lang mag zij voor 1.500 euro shoppen in het Wijnegem Shopping Center. En ze wordt er nog voor betaald ook. Het communicatieteam van het shoppingcenter koos Sofie uit 238 kandidaten net omdat ze geen typische vrouw is die van shoppen houdt. "Sofie is sportief, sociaal geëngageerd en heeft in september haar eigen dansschool opgericht", klinkt het. Bovendien weet ze met 21.000 volgers op Instagram perfect hoe de sociale media werken. Daar houdt ze zich vooral bezig met het promoten van sport en een gezonde levensstijl. Deze zomer zal zij het Instagramaccount van het winkelcentrum overnemen en allerlei leuke foto's van winkels en kleren online zetten. "Dit sluit perfect aan bij mijn studies Cross Media Management. Als ze me na die vier weken vragen om te blijven, zal ik dat zeker doen!" (ADA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN