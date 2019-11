Exclusief voor abonnees Een Limburgs herfstkleurenpalet 18 november 2019

Heeft iemand ooit al de vele kleuren tijdens de herfst proberen te omschrijven? Die van de geel-bruine blaadjes tussen het groene gras, en de paarse tint die ze krijgen als ze nog net niet naar beneden dwarrelen? Er zijn 50 tinten groen (van limoen en olijf over smaragd tot kaki), rood (zalm, karmijn of koraal), geel (zand, citroen of goud) en bruin (sepia, savanne of kastanje), maar tot nog toe geen enkele die perfect het kleurenpalet schetst tijdens de maanden oktober en november. Dat de herfst op z'n mooist is vanuit de lucht, zoals hier in Limburg met z'n vele fruitboomgaarden, staat vast. Misschien moeten we daarom maar een nieuwe kleur uitvinden: Limburgs herfstgroen-rood-geel-met-een-snuifje-bruin? Of als u het wat korter kan... (FT)

