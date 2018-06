Een leeuwin is ingeslapen ONZE OPINIE 22 juni 2018

Er is een leeuwin gestorven. Nou ja, gestorven. Afgemaakt door de politie, niet met een verdwaalde kogel maar met een gericht schot. Doodgeschoten dus. Ingeslapen, heet dat in het overlijdensbericht van Planckendael. 'Ik zweer het u, meneer de rechter, ik heb haar niet doodgeschoten. Ik heb haar laten inslapen.' Absurde communicatie. Lachwekkend, mocht het niet zo triest zijn. Want dat is het nu net: geboorte en dood van iconische dieren in onze dierenparken raken ons blijkbaar steeds dieper. Ze zorgen voor een plechtige doop en voor oprechte rouw, zeker als het om soorten gaat die, zoals de olifant en de leeuw, tot de top van het dierenrijk behoren. Had - om bij 'The Lion King' te blijven - een doodgeschoten wrattenzwijn of een ontsnapte hyena de headlines van het nieuws gehaald? Nee. Het is voor dieren niet anders dan voor mensen: wat we kennen, raakt ons meer. Soms is een bekend dier ons liever dan een onbekende mens.

