Een laatste 'merci' 29 maart 2018

Zó neemt een president afscheid van een held van de natie: met de handen op de kist van Arnaud Beltrame zegt Emmanuel Macron nog een laatste keer 'merci'. De 44-jarige rijkswachter die vrijdag werd gedood door IS- sympathisant Radouane Lakdim kreeg gisteren een nationaal eerbetoon in Parijs. Hij nam bij een terreuractie in een supermarkt in Trèbes vrijwillig de plaats in van een gijzelaar. "Je dood accepteren opdat onschuldigen in leven kunnen blijven. Dat is de essentie van wat het betekent om een soldaat te zijn", zei Macron tijdens de ceremonie aan het Hôtel des Invalides. Hij kende Beltrame postuum het ereteken Légion d'Honneur toe. Ook de andere slachtoffers van Radouane Lakdim werden herdacht. Honderden mensen woonden de plechtigheid bij, onder wie ook ex-presidenten Nicolas Sarkozy en François Hollande.

