Een laatste keer de toekomst in met Lieven Scheire 08 mei 2018

00u00 0

Zeven afleveringen lang wierp Lieven Scheire in 'Kan iedereen nog volgen?' een blik op de toekomst, en dat doet hij vanavond een laatste keer. Samen met panelleden Filip Peeters, tv-kok Dagny Ros Asmundsdottir en 'Foute vrienden' Thomas Smith en Begijn Le Bleu duikt hij in de wereld van de apps. Van één die vertelt waar het dichtstbijzijnde toilet is tot een 'uw-broek-staat-open-aanwijzings-app'. Begijn is helemaal mee. "Ik heb een app met vogelgeluiden. En dan heb ik het wel degelijk over de dieren", lacht de komiek, die bekent dat hij vogelspotter is. (DBJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN