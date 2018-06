Een kwestie van verlangen COLUMN | WUYTS 23 juni 2018

00u00 0

Flashback 2017. Antwerpen was op een kasseienbobbel na biljartvlak, het verloop van het BK desondanks onderhoudend. Aan het eind werd het zelfs opzwepend, beslist met een kattensprong. De uitslag kwam uit een omgekeerde wereld. 1. Naesen, 2. Vanmarcke, 3. Stuyven. De snelste man vakkundig afgedroogd. Stuyven ligt er nog wakker van. Ook rap, de vierde in de rij. Jens Keukeleire reed zich nog voor de sprint leeg. In een BK komt wat oordeelkundigheid van pas. En toch, een sprankelend en beloftevol groepje was dat. Daar zouden we het voorjaar van '18 tot in de hoekjes mee opkuisen. Een snelle blik op hun lijstjes leert me dat die qua overwinningen volkomen blank bleven. O ja, Keukeleire won de Ronde van België. Sta me toe die inrijkoers op de Tour na het voorjaar te plaatsen. Jens beoordelen op zijn klassiekers is overigens onrechtvaardig. Bronchitis in Milaan-Sanremo hielp de hele rimram naar de vaantjes.

