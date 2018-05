Een kusje voor broer 07 mei 2018

00u00 0

Is hij niet om op te eten? Dat moet ook hertogin Kate Middleton hebben gedacht, toen ze deze foto maakte, thuis in Kensington Palace. Afgelopen weekend bracht het Engelse koningshuis de eerste beelden van prins Louis naar buiten sinds z'n moeder hem trots aan de wereld toonde op 23 april. De foto hiernaast is gemaakt op 3 mei, de dag waarop grote zus Charlotte haar derde verjaardag vierde. Omdat het prinsje nog veel te klein is om haar drie felicitatiezoentjes te geven, drukt grote zus hém een voorzichtig kusje op het hoofd.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN