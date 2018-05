Een kus van vriend Pittomvils, die wéér pech kent 28 mei 2018

Het zit Niels Pittomvils echt niet mee in Götzis. Terwijl zijn vriendin Nafi Thiam twee jaar na elkaar triomfeerde in het Möslestadion, moest de 25-jarige tienkamper telkens met pech afdruipen. Vorig jaar spatte zijn polsstok uit elkaar en zag hij zijn WK in het water vallen, zaterdag ging het mis bij het verspringen. Pittomvils overstrekte zijn linkerknie toen zijn voet op de plank blokkeerde. Volgens de eerste diagnose scheurde hij de achterste kruisbanden, een MRI moet zekerheid brengen, maar over zijn EK moet hij vermoedelijk een kruis maken. Thiam troostte: "Niels heeft echt pech. Dat hoort helaas bij sport maar mentaal is hij sterk. Hij zal zijn rug rechten." (VH)

