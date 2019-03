Exclusief voor abonnees Een kus van Fanny en weg is Campenaerts 28 maart 2019

Victor Campenaerts (27) vertrok gisteren naar Mexico, waar hij op 16 of 17 april een gooi doet naar het werelduurrecord. Vooraleer de renner van Lotto-Soudal in Lille op een trein richting Parijs sprong, nam hij uitgebreid de tijd om afscheid te nemen van zijn vriendin Fanny Lecluyse. "Lang geleden dat ik nog eens zo'n positieve stress heb gehad", vertelde Campenaerts net voor zijn vertrek. "Toen ik mijn valies aan het maken was, werd ik plots toch een beetje zenuwachtig. Ik heb ook nog een tip gekregen van Kevin De Weert (performance manager van Lotto-Soudal, red.). Ik moet elk uur een appel eten om mijn jetlag goed te verteren."

