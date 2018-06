Eén kopje koffie 23 juni 2018

Met een naam als 'Vitamin Well Awake'? Wees maar zeker dat er cafeïne in zit! Het equivalent van één kopje koffie zelfs per fles van 50 cl, ofwel 75 mg. Al laat dit energie/vitaminedrankje zich dankzij de frambozentoets best smaken. Of wij er wakker van bleven/werden? Aan één kopje koffie hebben wij lang niet genoeg. Adviesprijs: 2 euro per flesje van 50 cl. Onder meer te koop bij Carrefour. (StV)

