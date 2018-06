Een knuffel met Jani, een selfie met Fabrizio 04 juni 2018

'Shopping queens' van alle leeftijden haalden gisteren hun hart op tijdens de tweede editie van 'VIJF and the City' in Leuven. Tussen het winkelen door konden de VIJF-kijkers ook met hun favoriete tv-gezichten op de foto. Pommeline en Fabrizio uit 'Temptation Island' - zelf 'tattoo artists' - hadden een tattoostand, waar voor de gelegenheid alleen plakexemplaren verkrijgbaar waren. Met Karen Damen kon je milkshakes drinken, en Jani deelde gretig handtekeningen uit. Wie in z'n thuisstad ook z'n gezicht liet zien? Niemand minder dan Dries Mertens. En daar was Jani meer dan opgetogen over. (MVO)

