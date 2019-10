Exclusief voor abonnees Een kleine stap voor twee vrouwen, een grote voor de mensheid 19 oktober 2019

Gisteren is voor de eerste keer in de geschiedenis van de ruimtevaart een ruimtewandeling gemaakt door uitsluitend vrouwen. De vier mannen in het internationale ruimtestation ISS bleven binnen terwijl NASA-astronauten Christina Koch (boven) en Jessica Meir een kapotte batterijlader vervingen. Bij alle 420 eerdere ruimtewandelingen was altijd minstens één man betrokken.

