Exclusief voor abonnees Een klein pak friet met... Nutella 13 januari 2020

00u00 0

Frieten zijn lekker en ook Nutella valt bij de meeste Vlamingen in de smaak. Maar frieten mét Nutella-saus? "Mijn klanten twijfelen nog, maar ik vind het alleszins bijzonder lekker", zegt frituriste Noëlla Vanaubel (49) uit Lanaken. Zij verkoopt de op z'n minst gezegd opmerkelijke combinatie in haar frituur Het Frit-Burgerke voor 3,75 euro. "Let op: het zijn speciale frieten met wat meer schil rond die je in de saus dipt. Het is misschien niet geschikt voor de grote honger, maar eerder ter vervanging van een zak chips of een ijsje." Hoe memorabel zo'n pak ook mag smaken, in het Frietmuseum van Brugge komt het er niet in. "Wat gaan we nog meemaken? We moeten het unieke recept van onze Belgische friet bewaken. Nu ja, één ding is zeker: friet met Nutella komt hier nooit binnen!" (DSS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis