Eén kindje in Antwerpse vondelingenschuif in 2019

In de vondelingenschuif van Moeders voor Moeders in het Antwerpse Borgerhout is in 2019 één kindje terechtgekomen. Volgens de vzw ging het om een jongetje in goede gezondheid. Het kindje kreeg de - tijdelijke - naam Johannes. De vzw heeft geen idee waar hij vandaan komt. De moeder van de jongen kan wel nog contact opnemen met de organisatie als ze dat wil. In de vondelingenschuif ligt immers altijd een envelop met informatie én een helft van een puzzelstukje. Als ze zich met dat stukje aanbiedt, kan ze bewijzen dat zij de moeder is. Moeders voor Moeders zorgt voorlopig voor de opvang van baby Johannes. Komt zijn moeder in de komende weken niet opdagen, dan wordt de adoptieprocedure opgestart. De vondelingenschuif in Borgerhout bestaat al sinds 2000. In totaal zijn er nu al 18 kindjes te vondeling gelegd. Het recordjaar was 2018, met vier vondelingen.

