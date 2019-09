Een kind op de vijf draagt veiligheidsgordel niet Sven Ponsaerts

17 september 2019

05u00 0 De Krant Heel wat Belgen blijven hardnekkig nonchalant als het over hun eigen veiligheid én die van hun kinderen in de wagen gaat. In één gezin op de vijf - zo geven de ouders zelf toe - worden de kinderen niet vastgeklikt.

Ondanks de gordelplicht draagt nog steeds 7% van de Belgen (1 op 14) de veiligheidsgordel niet of niet systematisch. Dat blijkt uit de grote mobiliteitsenquête van AG Insurance en Touring bij 1.514 Belgen. "Het is ook ontstellend om vast te stellen dat 1 op de 5 volwassenen toegeeft dat hij zijn of haar kinderen niet veilig in de wagen zet. Er is dus nog werk aan de winkel op vlak van sensibilisering en controle", zegt Danny Smagghe van Touring.

Leeftijd blijkt een belangrijke rol te spelen: onder de 45 jaar draagt gemiddeld minder dan 93% de veiligheidsgordel, met als uitschieter de 18- tot 24-jarigen, waar slechts 87% hem consequent omgespt. Boven de 55 jaar daarentegen draagt zo goed als iedereen (97%) de gordel.

Er zijn ook opvallende regionale verschillen: in West- en Oost-Vlaanderen, die het best scoren, loopt het aantal gordeldragers op tot 95%. In de provincies Namen, Luik en Luxemburg daalt dit tot 90%. (SPK)

