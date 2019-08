Exclusief voor abonnees Een kind is een kind, ook al is het een prinsje 09 augustus 2019

00u00 0

Een kind is een kind - ook als het het zoontje is van Britse royals. Dus wacht prins George net als zoveel zesjarigen op zijn nieuwe tandjes, en draagt hij een gestreept T-shirtje van 10 euro uit de H&M. Met z'n kapiteinspet op moedigde hij gisteren zijn ouders aan. Prins William en prinses Kate namen deel aan een zeilwedstrijd voor het goede doel bij het eiland Wight. Ook zijn zusje Charlotte (4) was erbij. De ouders van Kate mochten op hun kleinkinderen letten, terwijl de prins en zijn echtgenote hun best deden op het water. Een podiumplaats zat er niet in voor Kate, die achtste eindigde. William deed het beter: hij werd derde. (PhG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis