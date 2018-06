Een kijkje in het repetitiekot 04 juni 2018

'Liefde voor muziek' wist de kijker te bekoren, want elke week stemden er bijna 800.000 kijkers op af. Vanavond krijgen we in de 'best of'-aflevering een kijkje achter de schermen, en zien we hoe de songs tot stand kwamen. "Repetities zijn voor mij een ambacht: hard werken en zoals bij een beeldhouwwerk dingen wegkappen tot de essentie overblijft", vertelt Jasper Steverlinck. Niels Destadsbader vult dit najaar twee Sportpaleizen, een idee dat misschien wel ontstaan is tijdens 'Liefde voor muziek'. "Wat rijmt er op paradijs? Sportpaleis? Ticketprijs?", mijmert hij. Silvy De Bie blikt terug op haar dancecover van 'Not An Addict'. "Ik wilde dat nummer per se doen", zegt ze. "Ik ben ermee opgegroeid en zong het vroeger altijd mee." En ook Helmut Lotti haalt nog één keer zijn hoogste noten uit de kast. (TDS)

