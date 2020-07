Exclusief voor abonnees Één keer rechtstaan is al wild genoeg Selah Sue trapt mini-Werchter af 03 juli 2020

00u00 0

De Zomerbar, de (zeer) alternatieve versie van Rock Werchter, opende gistermiddag zijn deuren. Selah Sue trapte af voor een wei met her en der verspreide, zittende festivalgangers. Stiekem vond zijzelf het "supergezellig", de bezoekers waren blij om op de heilige grond een pintje te kunnen drinken. "Alsof de artiest alleen voor jou staat op te treden." Nog positief? Bier in glazen is zoveel beter dan wat lauwwarms uit een bekertje. Bij 'Raggamuffin' in het slot was het moeilijk nog te blijven zitten. Toe dan maar. Of hoe één keer rechtstaan in deze tijden al wild genoeg is.

