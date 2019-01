Eén keer kon ploeg zich nog redden: Aalst in 1997 28 januari 2019

Een strohalmpje. Sinds de invoering van het driepuntensysteem, 24 jaar geleden, is het... één keer gebeurd dat een ploeg die er even slecht voor stond als Lokeren nu, zich alsnog redde. Dat team was Eendracht Aalst. Zeven speeldagen voor het einde stonden de Ajuinen in het seizoen 1996-1997 op een 17de plek, met 22 punten (uit 27 matchen, er waren toen nog 18 ploegen in eerste). In de resterende zeven partijen haalde Aalst 14 op 21, en wist zo miraculeus een wenkende degradatie te vermijden. Kind van de rekening toen was KV Mechelen, dat zelf maar 2 puntjes meer sprokkelde. (MVS/JSe)

