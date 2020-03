Exclusief voor abonnees Eén keer gekaart zonder beschermengel Gabriël Van Vancraeynest (74) uit Varsenare 26 maart 2020

Aannemer Gabriël Vancraeynest overleefde een val van zes meter hoog en een hartaderbreuk. Maar de laatste weken was hij fel afgevallen in zijn strijd tegen prostaatkanker. Hoewel hij al drie weken voor de lockdown bijna niet meer buitenkwam, ging zijn toestand op 14 maart fel achteruit. "Rond middernacht werd hij plots kortademig en werd hij in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Ik vermoed dat hij tijdens een kaartpartijtje voor de lockdown het virus heeft opgelopen. Die ene keer was zijn beschermengel niet in de buurt", zegt zijn vrouw Monique Vereecke. Gabriël overleed zaterdag. Afscheid nemen van haar man kon Monique niet. "Toen hij in het ziekenhuis lag, hebben we wel nog eens gebeld. Hij zei dat alles goed ging. Wilde hij me sparen of had hij zelf niet door hoe erg het gesteld was met hem? Ik zal het nooit weten." (SDVO)

