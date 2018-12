Een jojo die te diep zakte: Anderlecht zet Hein op straat 17 december 2018

Hein Vanhaezebrouck is niet langer de coach van Anderlecht. "De ploeg haalt te weinig punten", luidde het statement van de club om 20.14 uur. Aan de toog werd instemmend geknikt. "Dit Anderlecht is het slechtste sinds 1937, meneer." Dat is natuurlijk niet zo, vindt onze chef voetbal. Sport is geen exacte wetenschap. Wel is paars-wit de voorbije decennia nooit zó'n jojo geweest. En de dieptepunten met Hein waren stuk voor stuk hallucinant - paars-wit verloor nooit eens móói. "Nooit is een nederlaag zo duidelijk geweest als vandaag", zei Vanhaezebrouck zelf na het 2-1 verlies op Cercle. Anderlecht moet hem naar verluidt een ontslagpremie van 1,5 miljoen euro.

