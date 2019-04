Exclusief voor abonnees Eén jaar na diefstal vindt politie dure BMW terug (of wat ervan overblijft) 12 april 2019

Máánden heeft Kevin Hansoul uit Sint-Truiden gezocht naar zijn BMW M135I. Die werd op 28 februari 2018 brutaal gecarjackt terwijl de man aan het tanken was in Oreye. Nu, ruim een jaar later, kreeg hij plots goed nieuws van de politie uit Luik: zijn BMW was teruggevonden in een garagebox. "Ze waarschuwden me wel aan de telefoon: ze hebben je wagen uit elkaar gehaald." Gisteren ging Hansoul kijken bij de garagist die hem was gaan ophalen. De BMW - 52.000 euro waard - was tot schroot herleid. Allicht om de sporen uit te wissen was hij overspoten en gestript. "Ik betaal nog elke maand 460 euro af. Misschien kan ik nog enkele onderdelen verkopen om toch iets te recupereren", hoopt hij. (RTZ)

