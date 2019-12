Exclusief voor abonnees Één jaar cel voor amokmaker bij set Dimitri Vegas & Like Mike 03 december 2019

Een 53-jarige man uit Zwijndrecht is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan hij er één moet uitzitten, en 1.200 euro boete. Arie d. P. was twee jaar geleden betrokken bij een zware knokpartij tijdens een concert van dj's Dimitri Vegas & Like Mike in het Antwerpse Sportpaleis. Hij kreeg het aan de stok met drie andere concertgangers. De man, die volgens getuigen stijf stond van de drugs, deelde een elleboogstoot uit en gaf een man een vuistslag op het hoofd. De dader kwam pas in beeld nadat het Nederlandse tv-programma 'Opsporing verzocht' een getuigenoproep verspreid had.