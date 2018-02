Eén jaar amnestie voor onvergunde wapens 28 februari 2018

Vanaf morgen start een amnestieperiode van één jaar voor wie thuis nog onvergunde wapens heeft. Het is een initiatief van justitieminister Geens (CD&V), die zo hoopt een beter zicht te krijgen op wapens die zonder de nodige vergunning in het bezit zijn van burgers. De amnestie geldt voor vergunningsplichtige wapens, maar niet voor verboden wapens. De aankondiging van de amnestieperiode kwam er al voor de zomer van 2017, toen Geens het onderzoek 'De Belgische illegale vuurwapenmarkt in beeld' van het Vlaams Vredesinstituut ontving.