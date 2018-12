Een intelligente paling 26 december 2018

00u00 0

Een beleefd, maar onthullend interview met Dries Van Langenhove in de weekendkrant. Over misschien verdoken egoïsme, mooi ingekleed fanatisme en volksopruiende zucht naar aandacht. Wie weet? Maar misschien is het Dries slechts te doen om de nog altijd lichtjes laffe Vlamingen die het ver-moeten-brengen-in-hun leven op weg te helpen naar het aardse geluk? Van Langenhove zou toch best de geschiedenis nagaan wat betreft de Tweede Wereldoorlog (met tientallen miljoenen doden). De sociale onlusten van 1968 vergelijken met het afgrijselijke werelddrama getuigt van immorele betweterij, ten dienste van de hunkering naar geluk van vele, lieve Vlaamse gezinnetjes met huisje, tuintje en een hond die bijt. Niks aan de hand: Leve Vlaanderen in navolging van de zoeterige, vroeger onfeilbare Kerk. Wijselijk de kapitalisten de hielen likken kan nooit kwaad. Van Langenhove verkondigt dat hij geen racist, geen neonazi en geen seksist is. Het zou me verbazen indien zó'n mooie, nette jongeling homofoob zou zijn. Maar wie is Dries dan wel? Willens nillens een succesboy! Hijzelf geeft graag meer uitleg: hij is geen Gutmensch, maar heel gewoon een goede mens waarvan er jammer genoeg te weinig zijn. Ten strijde: dat moet veranderen! Allen moeten zich nu scharen onder de Vlaamse standaarden. Luister naar Dries en je geluk is hier op aarde verzegeld. Zó eenvoudig is dat allemaal. Mei '68 was verhelderend en heeft de maatschappelijk-sociale analyse meer diepgang bezorgd. Hierdoor werd een tijdlang een meer algemeen kritisch denken in gang gezet. Ook het geroemde liberaal-kapitalistische systeem werd onder de loep gehouden. Is daar iets verkeerds aan? De onlusten en het groeiende sociale engagement waren wel héél gevaarlijk voor de gegoede, voorbeeldige burgerij. Die kreeg de daver op het lijf toen zoontje- en dochtertjelief die goed moesten studeren om hun stand te verzekeren plots die schitterende maatschappelijke positie in het gedrang brachten. De schreeuwerds van mei '68 hebben intussen al lang eieren voor hun geld gekozen. En dan? Alles komt en gaat - en waarom uiteindelijk toch ook niet voor zichzelf zorgen? Van Langenhove is een intelligente paling en heeft als 'goede mens' veel in zijn mars om de méér en méér verdrukten dezer Vlaamse aarde zijn voorbeeldige hulp te bieden. Dries zal het ver schoppen in zijn leven. Waarom ook niet? De mensen weten toch niet waarover het gaat. En... misschien wel erg spijtig: Dries Van Langenhove heeft tot nu niet gehoord dat bijvoorbeeld de N-VA belangstelling heeft voor zijn idealisme. Maar Gods wegen zijn ondoorgrondelijk! Wie weet? De sterkste partij van Vlaanderen kan desnoods een goed toevluchtsoord worden voor de idealistische Vlaming. 'Primum vivere deinde filosofare'. Eerst leven, dan pas filosoferen. En... nood maakt wet!

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN