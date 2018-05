Eén helft lang doelpuntenkermis 19 mei 2018

"Un, deux, trois, quatre, cinq..." Ze hadden plezier, de fans van Moeskroen, gisteren op Le Canonnier, tegen een onkennelijk zwak OHL. De laatste week van het seizoen was voor hen één lange goednieuwsshow. Eerst werd de licentie voor een vijfde opeenvolgend seizoen in 1A bevestigd door het BAS, en daar kwam dus nog een doelpuntenkermis bovenop. De arme Gillekens in het OHL-doel wist niet wat hem overkwam. Bij de pauze flikkerden de forfaitcijfers al op het scorebord. De pas 18-jarige Sebastjan Spahiu, een jeugdproduct van Excel dat aan de jonge Alin Stoica doet denken, scoorde zijn eerste met een rake kopbal. Maar de hoofdrol was toch weggelegd voor Dorin Rotariu, met een heerlijke dribbel als assist voor de derde treffer. (LUVM)

