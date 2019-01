Een hele dierentuin in de kosmos KIJK! 12 januari 2019

Eerste dieren in luchtballon

Eigenlijk haalde de ruimtevaart het idee van proefdieren bij de Franse uitvinders van de luchtballon. Vóór de broers Montgolfier in november 1783 een eerste mens de lucht in stuurden, hadden ze al een proefvlucht met dieren gehouden. Om de invloed van 'grote hoogtes' op levende wezens na te gaan, werden op 19 september 1783 een schaap, eend en haan in de ballonmand gezet. Eerst had de Franse koning Louis XVI twee terdoodveroordeelde misdadigers aangewezen, maar dat werd toch wat te riskant bevonden. Onder het oog van 100.000 (!) toeschouwers in Versailles overleefden de drie dieren probleemloos hun vlucht van zo'n 8 minuten en 3 kilometer met een bereikte piek van 460 meter. Pas na die testvlucht gaf de koning toestemming voor ballonvluchten met mensen.

