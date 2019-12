Exclusief voor abonnees Een heilig boontje, die Matthias Schoenaerts 10 december 2019

Er zijn beelden gelekt van 'The Last Planet', de nieuwe film van Matthias Schoenaerts waarin hij een apostel speelt. De 42-jarige Antwerpse acteur kruipt in de huid van Sint-Petrus, en heeft daarvoor een flinke baard laten staan (foto links). 'The Last Planet' wordt geregisseerd door de Amerikaan Terrence Malick en vertelt het leven van Jezus aan de hand van een reeks parabels, maar op geheel eigen wijze. Ook Oscarwinnaar Mark Rylance doet erin mee, als Satan. 'Son of Saul'-acteur Géza Röhrig wordt dan weer Jezus in de film. 'The Last Planet' wordt rond 2021 in de bioscoop verwacht. Schoenaerts speelt trouwens ook in 'A Hidden Life', de nieuwste film van Terrence Malick die binnenkort uitkomt.

