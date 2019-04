Exclusief voor abonnees Een half uur demonstratie Red Lions 11 april 2019

Voor het eerst sinds hun wereldtitel konden de Belgische hockeyliefhebbers de Red Lions (FIH 1) in eigen huis aan het werk zien en onze hockeymannen maakten er in Ukkel tegen Spanje (FIH 9) in de eerste helft een ware demonstratie van. De Spanjaarden werden tureluurs getikt en bij de pauze stond het al 6-0 na doelpunten van Florent Van Aubel (2), Tom Boon (2), Cédric Charlier en Felix Denayer. Na de pauze ging de voet ietwat van het gaspedaal en scoorden de Lions nog één keer via wereldspeler van het jaar Arthur Van Doren. Uiteindelijk werd het 7-3.

