Een grote roze speeltuin

P!nk verbergt niet wat haar favoriete kleur is. De mainstage leek wel een roze speeltuin. Op torenhoge plateauhakken dartelde de zangeres rond, terwijl ze de grootste hits uit haar bijna 25-jarige carrière aan elkaar reeg: 'Funhouse', 'Just Like a Pill', 'Who Knew' en ga zo maar door. Helaas schitterde haar stem niet altijd even hard als haar outfits. Dansen kan ze nog steeds als de besten, maar tijdens de eerste nummers raakte ze daardoor buiten adem. De festivalgangers maalden er niet om. Zij kregen waarvoor ze gekomen waren: op en top show. Naarmate de show vorderde, begon P!nk ook beter te zingen. 'Try', met bijbehorende acrobatische dansact, was indrukwekkend, net als 'Just Give Me a Reason'. Er werd meegezongen, geknuffeld en geslowd.

