Exclusief voor abonnees Een groots gebaar Onze opinie 01 juli 2020

De inkt van de brief is amper droog, maar nu al is de spijtbetuiging van koning Filip aan het Congolese volk een document van groot belang. Van historisch belang zullen de geschreven en voorlopig nog onuitgesproken woorden van de koning pas zijn als later blijkt dat ze het begin zijn geweest van een nieuwe, genormaliseerde relatie tussen België en Congo, gebaseerd op echte gelijkwaardigheid en wederzijdse appreciatie. Zo'n relatie is er sinds de onafhankelijkheid in 1960 nooit geweest. Ook vandaag nog is ze er niet. Dat heeft te maken met het voortdurende wanbeleid in Congo zelf en met de tweeslachtige houding van België tegenover zijn oude kolonie. Anno 2020 worden ze schaars, de Belgen en de Congolezen die dat tijdperk nog actief en bewust hebben meegemaakt. Dat alleen al moet morgen tot een nuchterdere relatie leiden.

