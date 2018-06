Een goede vakantie begint op het werk Lieve Van Bastelaere

29 juni 2018

05u00 0 De Krant 3 op de 4 Belgen tellen af naar hun verlof. Doe je dat omdat je je job hartsgrondig beu bent? Slecht nieuws: ook op reis kan je werk je achtervolgen. Want wie zich goed voelt op z'n job, geniet ook meer van zijn vakantie.

Gelukkige werknemers genieten meer van het vooruitzicht op vakantie: 94% telt vol ongeduld af, tegenover 79% van degenen die niet blij zijn met hun job. Eens ze vertrokken zijn, kunnen ze de knop sneller omdraaien en genieten van de vakantie (97% tegenover 90%). Dat blijkt uit een onderzoek van uitzendbureau Tempo-Team bij 800 Belgen. "Als je positief bent over je job, heeft dat gevolgen op álles: op de momenten waarop je samen bent met je familie, op je hobby's, en dus ook op je vakantie", legt Valerie Denis van Tempo-Team uit. "Vind je je job vervelend, dan heb je last van negatieve stress en zit je steeds met muizenissen in je hoofd, waardoor je vermoeid geraakt. Logisch dat je je werk dan moeilijker kan loslaten. Het is een vicieuze cirkel." Ruim de helft van de ongelukkige werknemers (55%) geeft aan dat ze dringend nood hebben aan vakantie omdat ze zo moe zijn. "Vandaag kiezen we een job niet altijd om de juiste redenen: voor het loon of andere voordelen", zegt Denis. "Maar het zijn net de jobinhoud en de passie voor het werk die ervoor zorgen dat je tevreden bent of niet. Gelukkige werknemers zijn trouwens efficiënter én productiever, wat de werkgever dan weer ten goede komt."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN