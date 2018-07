Een 'gezonde Cola' voor bij het ontbijt 04 juli 2018

Coca-Cola voegt in ons land een nieuw drankje toe aan zijn assortiment, dat ook bij het ontbijt gedronken kan worden. Het gaat om AdeZ, een sapje zonder lactose en toegevoegde suikers. Het assortiment bestaat uit zes smaken, op basis van zaden, noten en fruit. De recepten werden ontwikkeld in het onderzoekscentrum van Coca-Cola in Anderlecht. Met de keuze voor een plantaardig drankje wil het bedrijf uitgroeien tot een "'total beverage company', met een drank voor iedereen, op elk moment van de dag"." AdeZ ligt vanaf vandaag in de winkel.

HLN