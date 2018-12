Eén gezochte persoon op vlucht: iedereen gecontroleerd 04 december 2018

Wie op een vliegtuig stapt waarop ook een gezochte persoon zit, zal voortaan eveneens gescreend worden. Die wetsaanpassing wil N-VA-vicepremier Jan Jambon doorvoeren om handlangers van misdadigers in kaart te kunnen brengen. "De cel die zich over de vertreklijsten van ieder vliegtuig buigt en deze vergelijkt met alle databases van de veiligheidsdiensten, slaat alarm als een gezochte persoon het land in- of uitgaat. Vandaag krijgt die cel dan enkel toegang tot de gegevens van die ene persoon. Wij willen dat uitbreiden naar alle passagiers van dezelfde vlucht. Zo kunnen we sneller achterhalen of hij/zij met handlangers reist. Maar bijvoorbeeld ook of bij een vechtscheiding een ouder z'n kinderen niet ontvoert naar het buitenland." Bedoeling is om hetzelfde systeem later uit te rollen bij internationale treinen, bussen en boten. (KSN)

