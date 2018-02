Een gerust geweten Onze opinie 10 februari 2018

Verbaasd, iemand, door het Soedan-rapport van het CGVS? Zelden is er in de Wetstraat zo uitgekeken naar een onderzoek waarvan de conclusies zo voorspelbaar waren. Nee, de door Theo Francken teruggestuurde Soedanezen zijn niet gefolterd. Ja, de regering moet voortaan behoedzamer en zorgvuldiger omgaan met uitwijzingen naar Soedan. Wie van dit rapport iets anders had verwacht, is naïef. Het CGVS heeft zijn onderzoek ongetwijfeld zo ernstig, zo grondig en zo onafhankelijk gevoerd als enigszins mogelijk. Maar het had wel erg gek moeten lopen als het rapport, besteld door minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, plots de smoking gun had geopenbaard die alsnog tot het aftreden van zijn partijgenoot Theo Francken zou leiden en in één moeite tot de val van de regering-Michel. Je hoeft geen cynicus te zijn om te weten dat politieke zelfmoord hier geen optie was.

