Een geleid projectiel

ADHD heeft van James Cooke (34) een projectiel gemaakt dat alle kanten uitschiet, maar ongeleid kan je hem niet noemen. De man die in geen gareel te houden lijkt en die doet alsof alles vanzelf gaat, won dit jaar 'Dancing with the stars'. Daar is controle, discipline en volharding voor nodig, en nog niet weinig ook. Als copresentator van 'Gert Late Night' bleef Cooke zo veel ontboezemingen ontlokken aan zijn gasten dat sommige ervaren journalisten scheel keken van jaloezie. In zijn interviewbed wordt Cooke een casanova die ongeveer iedereen doet bezwijken. Zoals elke meestercharmeur doet hij dat niet met voorgekauwde zinnetjes of slimme vragen, maar door zichzelf weg te cijferen en over te lopen van interesse en empathie voor de ander. Cooke leek bij zijn start een gimmick, maar is goed op weg om een blijver te worden. (SVB)

