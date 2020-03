Exclusief voor abonnees Een gekroond hoofd weegt 'De zware jas van Beatrix' 18 maart 2020

00u00 0

Prinses Beatrix geniet, samen met haar in roestvrij staal gegoten kapsel, alweer zeven jaar van haar welverdiende pensioen. Op 30 april 2020 zal het precies veertig jaar geleden zijn dat ze werd ingehuldigd als koningin der Nederlanden. In de nieuwe documentaireserie 'De zware jas van Beatrix' kijken diverse getuigen, vaak voor het eerst en tot in intieme details, terug op haar bewogen regeerperiode. De vorstin vond dat ze haar ambt moest verdienen. Vrijwel in haar eentje en ten koste van persoonlijke offers. Maar won ze daarmee ook de harten van de Nederlanders? De eerste aflevering van deze vierdelige reeks laat zien hoe kroonprinses Beatrix zich verzet tegen haar ouders, trouwt met een Duitser en de rol van koningin serieuzer wil aanpakken.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis