Een finale met drie keepers Onze columnist JAN MULDER 26 mei 2018

Ik schrijf dit stukje over de finale van de Champions League, vanavond in Kiev, tijdens de historische rit van Chris Froome in de Giro. Het is niet te doen, mijn aandacht gaat steeds weer naar de televisie tegenover me. Eindelijk weer eens een duel. Dumoulin tegen Froome. Weliswaar op drie minuten afstand van elkaar, maar zo heroïsch is het wielrennen in jaren niet geweest.

