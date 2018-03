Een fiets zoals Gilbert en co? Da's dan 11.000 euro, alstublieft NIET ZOMAAR EEN TWEEWIELER: BLAUWDRUK VAN DE SPECIALIZED TARMAC 6SL Dries Mombert

07 maart 2018

09u12 0 De Krant Zeg niet zomaar tweewieler tegen de fietsen die vandaag het peloton kleuren. De tijd van het stalen ros is definitief voorbij en dat laat zich voelen in de wielerwereld. Van technologische snufjes over carbonwielen tot betere drinkbushouders. Quick.Step-mecanicien Kurt Roose ontleedt de bijzonderheden van naald tot draad.

Stuur en stuurpen

"Rem- en versnellingskabels in kader voor extra aerodynamica"

Waar een Formule 1-piloot over een geavanceerde cockpit beschikt, blijft een wielrenner op het eerste gezicht beperkt tot een simpel stuur. Remgrepen en versnellingsknoppen - shifters - dat moet het zowat zijn. Toch is er meer. Roose: "Vorig jaar reden we met een geïntegreerd stuur. Dat betekent dat het eigenlijke stuur en de stuurpen in één stuk op het kader werden gemonteerd. Dat is dit jaar anders. In 2018 doen we voor het eerst beroep op de Vibe Bar van PRO als stuurpen. Een belangrijk onderdeel, want het integreert het systeem rond de rem- en versnellingskabels meteen in het kader. Extra aerodynamica dus."

"Verder is het stuur uitgerust met een blauw houdertje om de fietscomputers op aan te brengen. Je ziet bij ons ook nog het klassieke ronde stuur, tegenwoordig zijn er steeds meer platte varianten. De keuze ligt bij de renners zelf. Sommigen zijn gevoelig aan peesontstekingen door het constant vasthouden van hun stuur. Een plat stuur kan dit verhelpen. Iljo Keisse is bij ons dé grote voorstander."

