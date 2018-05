Eén favoriet voor Roland Garros Nadal nieuwe nummer 1 22 mei 2018

Rafael Nadal onderstreepte met zijn achtste titel in Rome nog eens dat hij de uitgesproken kanshebber is voor een elfde zege op Roland Garros. De 31-jarige Mallorcaan werd na zijn overwinning (6-1, 1-6, 6-3) op Zverev (ATP 3) ook opnieuw de nummer één van de wereld, dit is al de 174ste week dat hij op die plek vertoeft.

