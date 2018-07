Eén 'fan flight' voor kleine finale 12 juli 2018

Of veel Belgen wakker liggen van de 'kleine finale' die de Rode Duivels zaterag spelen voor de derde plaats, is nog maar de vraag. Toch legt Brussels Airlines een laatste 'fan flight' in richting Sint-Petersburg. Het vliegtuig vertrekt 's ochtends en keert 's nachts alweer terug, zoals dat ook bij de vorige WK-matchen het geval was. "Al zullen we deze keer niet alle zitjes aanbieden", zegt Kim Daenen van de luchtvaartmaatschappij. "Op de terugvlucht zullen immers ook familieleden van spelers zitten én fans die het hele toernooi gevolgd hebben, want dat was ook een formule." Hoeveel tickets - prijs: 699 euro - exact worden vrijgegeven, is nog niet duidelijk. De verkoop start vanmiddag om 12 uur. (BCL)