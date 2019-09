Exclusief voor abonnees Eén f*ck en Kyrgios moet vier maanden aan de kant 27 september 2019

00u00 0

Na zes weken onderzoek heeft de ATP een straf uitgesproken voor Nick Kyrgios nadat die in Cincinnati de scheidsrechter had uitgemaakt voor het vuil van de straat en naar hem had gespuwd. De licht ontvlambare Australiër kreeg een voorwaardelijke schorsing van 16 weken die effectief wordt als hij de volgende zes maanden nog één waarschuwing krijgt voor verbale of fysieke agressie, onsportief gedrag of visuele obsceniteiten. Bovendien moet Kyrgios een mental coach meenemen op de tour en in het tussenseizoen ook een psycholoog zien. Zijn (voorwaardelijke) boete van 22.841 euro komt bovenop de 103.245 euro die hij in Cincinnati al had moeten afdokken. In totaal heeft Kyrgios in zijn carrière al ongeveer 228.400 euro aan boetes moeten ophoesten.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis