Eén extra palet in trucks: AB InBev spaart 260 ritten uit 24 mei 2018

00u00 0

Bierbrouwer AB InBev heeft een manier gevonden om jaarlijks 260 vrachtwagenritten uit te sparen, en zo 12 ton minder CO2 uit te stoten. De brouwer zal de stapel leeggoed met één palet verhogen, van zes naar zeven. Het gevolg is dat een vrachtwagen voortaan 26 paletten of 1.820 lege kratten kan laden. Dat komt neer op 260 extra lege kratten per vrachtwagen. Dit maakt dat AB InBev om de 6 terugritten een vrachtwagen kan uitsparen. Ook bij het transport van 'volgoed' werd een kleine verbetering aangebracht. Hierdoor kunnen jaarlijks twee ritten en 3 ton CO2 worden uitgespaard.