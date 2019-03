Een extra (gratis) lampje Boeing komt met oplossing voor 737 MAX-toestellen 22 maart 2019

Vliegtuigbouwer Boeing gaat een extra controlelampje plaatsen in de 737 MAX-toestellen, die wereldwijd in de ban zijn gedaan na de twee fatale crashes. Volgens 'Financial Times' moet het lampje piloten waarschuwen als belangrijke sensoren niet werken. Het bestond al, maar zat niet in de standaardprijs. Vliegtuigmaatschappijen konden het lampje als optie kiezen bij de bestelling, maar dat deden er niet veel. Het lampje zou de bemanning onder meer moeten waarschuwen als de zogeheten 'angle of attack'-sensoren niet werken. Die geven aan hoe de hoek van de neus van het vliegtuig is ingesteld. Al een tijdje wordt vermoed dat problemen met zo'n sensor een rol hebben gespeeld bij het ongeval met een 737 MAX in Indonesië waarbij vorig jaar 189 mensen omkwamen.

