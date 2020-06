Exclusief voor abonnees Eén en Nederlandse omroep maken fictiereeks over maatschappij na pandemie 18 juni 2020

00u00

Eén en de Nederlandse publieke omroep KRO-NCRV werken samen aan de fictiereeks 'Arcadia'. Die speelt zich af in de nabije toekomst, waarin onze samenleving zich moet herorganiseren na een pandemie. Een groot deel van de bevolking is omgekomen door een dodelijk virus en specifieke regels moeten ervoor zorgen dat de mensen gezond en vooral ook productief blijven. In 'Arcadia' hangt de sociale status van de bewoners immers af van hun prestaties en capaciteiten. Ze leven volgens een puntensysteem: wie een hoge score heeft, wordt beloond en wie het minder goed doet, wordt afgestraft. Met die akelige samenleving als insteek wordt 'Arcadia' de eerste dystopische fictiereeks voor zowel Eén als KRO-NCRV. Ze is al anderhalf jaar in ontwikkeling en werd dus opgestart voor de coronapandemie, maar blijkt nu actueler dan ooit.

