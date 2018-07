Eén en al pindanoot 28 juli 2018

Met voorsprong de moeilijkst uit te spreken en nog moeilijker te schrijven merknaam in het koelvak: Häagen-Dazs. Een naam die helemaal niets betekent, behalve dat hij Deens klinkt. Denemarken was het favoriete land van de Joods-Amerikaanse ondernemer Reuben Mattus, die in 1961 samen met zijn vrouw Rose een roomijsfabriek opstartte. Jarenlang waren er drie smaken - vanille, chocolade en koffie - maar die periode lijkt al lichtjaren achter ons te liggen. Met 'speculoos' en 'peanut butter crunch' kregen de frisco's er nu twee smaken bij, met de laatste als favoriet, tenminste als je van pindasmaak houdt. Die is alomtegenwoordig: in het room-ijs, de saus én de gekaramelliseerde stukjes. Net Snickers op een stokje!

