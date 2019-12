Exclusief voor abonnees Eén en al glas in Los Angeles Deze huizen zijn te gek 21 december 2019

00u00 0

Overal ter wereld zijn het voorbije jaar weer tal van (te) gekke woningen gebouwd. Dit 'glazen huis' van SPF Architects bijvoorbeeld, dat hoog boven Los Angeles uittorent en overal uitkijkt op de stad en heuvels. Voor de propellorvormige villa zijn vier soorten glas gebruikt, die het licht telkens anders doorlaten en filteren. Om oververhitting tegen te gaan, is er een overkraging aan de zuidkant. De villa zelf telt 1.750 m2 bewoonbare oppervlakte en drie woonlagen, inclusief een gastenverblijf, evenementenzaal en een aparte woning voor personeel. Of daar een glazenwasser bij is, weten we niet. (BCW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis